Palmeiras se mostra otimista para manter Leandro

O problema do Palmeiras é encontrar um investidor para bancar a negociação. O Grêmio pode aproveitar o atleta, que agora está valorizado, e dar uma chance a Leandro, que seria um possível substituto para o atacante chileno Eduardo Vargas, de saída do clube gaúcho após empréstimo do Napoli.

Vice-artilheiro da equipe palmeirense na Série B do Campeonato Brasileiro, com 13 gols, Leandro foi um dos principais nomes do time comandado pelo técnico Gilson Kleina na última temporada, depois de ter chegado ao clube de Palestra Itália em um pacote de jogadores oferecido pelos gremistas em troca do centroavante argentino Hernán Barcos.

Leandro já manifestou o seu desejo de seguir atuando pelo Palmeiras em 2014, fato que pode pesar para sua permanência no clube paulista, que agora tenta se acertar com o time gaúcho para manter o atleta para a próxima temporada.

Sem patrocinador desde maio, o Palmeiras tem enfrentado dificuldade para contratar. O presidente Paulo Nobre resolveu adotar a política de oferecer contratos por produtividade, uma novidade no mercado. Ele aceita pagar um valor fixo não muito alto e adiciona bônus por metas. Até agora, apenas o atacante Rodolfo, de 20 anos, do Rio Claro-SP, concordou com a oferta do dirigente.