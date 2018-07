Palmeiras se prepara para estreias nos três próximos jogos

O técnico Oswaldo de Oliveira vai ter três novas e boas opções nas próximas três partidas do Palmeiras na temporada. Arouca, Valdivia e Cleiton Xavier vão estrear nos próximos compromissos do Alviverde.

Arouca será o primeiro. O treinador já confirmou que pretende contar com ele como titular diante do Penapolense, domingo, em Penápolis. Na terça-feira, ele treinou forte fisicamente e parece em boas condições de jogar a maior parte do tempo.

Valdivia ficou apenas na academia, mas ainda nesta semana irá para o campo. A estreia do chileno, que desde terça-feira pode assinar um pré-contrato com outro clube, será no dia 28, contra o Capivariano. no Allianz Parque.

O meia Cleiton Xavier também foi para o campo, mas ainda está longe de ter uma boa condição física porque não fez pré-temporada. Como não está inscrito na primeira fase do Paulista, é certo que ficará pelo menos no banco de reservas na partida contra o Vitória da Conquista, no dia 4 de março, pela Copa do Brasil.