Palmeiras se reanima com possibilidade de brigar pelo título brasileiro

A vitória no clássico com o São Paulo, seguida de um período sem jogos e tempo para treinar, reanimaram no Palmeiras o sonho pelo título brasileiro. A equipe confia que conseguirá evoluir após duas semanas livres antes da volta a campo, marcada para sábado, contra o Atlético-MG, em Belo Borizonte.

Em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, o time está 14 pontos atrás do Corinthians e aposta nos confrontos diretos com os três primeiros colocados para subir. "Se temos 2% de chance de título, é muito bom. Tem muita coisa para acontecer, muitos jogos ainda. Já vimos em outras oportunidades que pode acontecer muita coisa na reta final do Brasileiro", disse o volante Bruno Henrique.

A equipe viu o Corinthians perder as duas últimas partidas em casa e confia na nova formação preparada pelo técnico Cuca para os próximo jogos. O Palmeiras vai passar a atuar no 4-4-2, como fez conta o São Paulo. Os jogadores tiveram o fim de semana livre e se reapresenta nesta segunda-feira com a possível reintegração de Felipe Melo. O volante passou a última semana inteira de folga.