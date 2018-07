Palmeiras se reapresenta cheio de dúvidas para encarar o Figueirense

SÃO PAULO - O elenco do Palmeiras se reapresenta na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol, visando o confronto contra o Figueirense e cercado de muitas dúvidas dentro e fora de campo. A expectativa maior, como não podia deixar de ser, é com a procura pelo novo treinador, mas o fato é que o time pode mais uma vez atuar bastante desfalcado e dificuldade para a vida do técnico interino Alberto Valentim.

Os laterais William Matheus e Wendel não enfrentaram o Vitória por estarem machucados. William se recupera de uma entorse no tornozelo direito enquanto Wendel tinha problemas musculares. A dupla será reavaliada nesta terça para saber se possuem condições de viajar para Araraquara, onde o Palmeiras enfrenta o Figueirense, nesta quinta-feira.

Já o zagueiro Lúcio e o meia Marquinhos Gabriel, autor do gol contra o Vitória, deixaram o campo no último domingo reclamando de dores no pé, após ambos levarem uma pancada no local. Eles serão reavaliados e também correm risco de ficar fora.

Enquanto isso, a diretoria espera definir o novo técnico até sexta-feira. Ricardo Gareca deve vir ao Brasil para conhecer a estrutura do clube e, possivelmente, assinar contrato. Caso as coisas não saem como os dirigentes esperam, Dorival Júnior aparece como plano B e Vanderlei Luxemburgo ainda é considerado uma terceira opção, mas com possibilidades bem pequenas.