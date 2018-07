Palmeiras treina com Cleiton Xavier no campo e Robinho fora

O elenco do Palmeiras se reapresentou na tarde desta segunda-feira, após a vitória por 3 a 1 sobre o Avaí, sábado, pelo Campeonato Brasileiro e pelo trabalho feito no gramado da Academia de Futebol, Robinho deve mesmo ser desfalque diante do Fluminense, quarta-feira, no Maracanã, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. A novidade fica para a presença do meia Cleiton Xavier no gramado, entretanto, ele também está descartado para a partida.

Robinho sofreu uma lesão muscular no último dia 30, na partida contra o Inter, pela Copa do Brasil. Durante o período de recuperação, ele voltou a sentir dores depois de participar de diversos treinamentos. Após a partida contra o Avaí, Marcelo Oliveira já havia alertado que dificilmente teria o meia em condições para quarta.

A boa notícia fica para o fato do meia Cleiton Xavier e do atacante Kelvin terem feito um trabalho especial de recondicionamento físico e podem ficar a disposição do treinador nos próximos dias. Kelvin se recupera de dores musculares e Cleiton trata uma lesão na panturrilha direita. Fellype Gabriel mais uma vez não foi para o campo. Ele se recupera de dores nas costas e não tem previsão para fazer sua estreia com a camisa alviverde.

Outros desfalques certos diante do Fluminense são o volante Gabriel, que se recupera de cirurgia no joelho e só volta aos gramados em 2016, e o volante Arouca, que sofreu um deslocamento de músculo na região do joelho direito e só deve ter condições de jogo, em uma eventual decisão da Copa do Brasil, caso a equipe alviverde supere o time carioca.

Lucas, Vitor Hugo, Andrei, Amaral, Zé Roberto, Rafael Marques, Dudu e Barrios, que devem ser titulares na quarta-feira, participaram normalmente do treino em campo reduzido realizado nesta segunda-feira, já que foram poupados do jogo com o Avaí - exceto Andrei.

Além das ausências por lesões, quem também não pode jogar é Leandro Almeida, Thiago Santos e Alecsandro, pois o trio já defendeu outras equipes na Copa do Brasil deste ano. Nesta terça-feira, Marcelo Oliveira comandará um treinamento fechado, sem a presença da imprensa, pela manhã, onde definirá o time que inicia a partida.

A tendência é que o Palmeiras seja escalado com Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto; Amaral, Andrei (Egídio), Gabriel Jesus, Dudu e Allione (Rafael Marques); Barrios.