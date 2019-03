Palmeiras se reapresenta com desfalques antes de enfrentar Ponte Preta

O Palmeiras iniciou nesta segunda-feira à tarde a preparação para enfrentar a Ponte Preta, na quarta-feira, pelo Campeonato Paulista, sem a presença de dois titulares. O goleiro Weverton e o zagueiro Gustavo Gómez viajaram para defender as seleções de Brasil e Paraguai, respectivamente, e foram as principais ausência na atividade na Academia de Futebol.

O elenco ganhou folga no domingo após ter vencido o São Paulo, no sábado, no Pacaembu, e voltou ao trabalho na segunda-feira. O técnico Luiz Felipe Scolari comandou um treino com apenas o aquecimento aberto à imprensa e iniciou a preparação do time para a partida, que será no Allianz Parque e encerra a participação do clube na primeira fase da competição.

Weverton viajou no fim de semana para Portugal, onde integra a seleção brasileira para os amistosos contra Panamá e República Checa. Já Gómez embarcou para os Estados Unidos. O Paraguai terá amistosos no país diante do México e do Peru. Os dois também devem perder as quartas de final do Campeonato Paulista. A equipe vai enfrentar o Novorizontino.

Além dos dois, o Palmeiras terá como desfalques para quarta-feira o zagueiro Antônio Carlos, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo e vai cumprir suspensão automática. O último trabalho da equipe antes da partida com a Ponte Preta será na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol.