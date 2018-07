Palmeiras se reapresenta de olho no duelo contra Jorge Wilstermann, na Bolívia

O elenco do Palmeiras se reapresentou neste sábado na Academia de Futebol, em São Paulo, após a conturbada vitória sobre o Peñarol por 3 a 2, na última quarta-feira, em Montevidéu, no Uruguai, pela Copa Libertadores. Os jogadores fizeram um trabalho na sala de musculação e depois realizaram uma atividade técnica no gramado.

O técnico Eduardo Baptista deve iniciar neste domingo os trabalhos táticos para definir a formação da equipe que entrará em campo para enfrentar o Jorge Wilstermann, da Bolívia, nesta quarta-feira, fora de casa. A principal mudança na equipe será no meio de campo.

Sem poder contar com o volante Felipe Melo, suspenso preventivamente por três partidas, o treinador precisará encontrar um substituto para o jogador. A tendência é que entre Thiago Santos. No entanto, Eduardo Baptista tem também a opção de deslocar Jean, que vem atuando pelo lado direito, mas é volante de origem. Com isso, abriria espaço para Fabiano jogar na lateral direita.

O Palmeiras lidera o Grupo 5 com 10 pontos e precisa de um empate para garantir classificação à próxima fase (oitavas de final) com uma rodada de antecedência. O Jorge Wilstermann está em segundo lugar, com seis pontos.