Palmeiras se reapresenta e agenda jogo-treino para quarta-feira

Após receber folga no domingo, o elenco do Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira para dar sequência aos trabalhos de pré-temporada do time. Na Academia de Futebol, em São Paulo, os jogadores treinaram em dois períodos com foco voltado para atividades físicas e técnicas.

Pela manhã, os atletas trabalharam na academia e, no gramado, fizeram um circuito de corrida com velocidade variada. À tarde, foi a vez das atividades técnicas, sob orientação do auxiliar técnico Paulo Turra, que deu maior atenção às movimentações defensivas. Depois, Carlos Pracidelli orientou o elenco em campo reduzido para trabalho de poucos toques na bola por jogador.

As atividades do dia contaram com todos os jogadores do elenco atual do Palmeiras. O meia argentino Allione viajou para fazer exames médicos no Rosario Central, time argentino para o qual foi cedido por um ano, por empréstimo.

Ainda nesta segunda, o clube confirmou novo jogo-treino para acelerar a preparação palmeirense. Será na quarta-feira, contra o Osasco Audax, novamente na Academia de Futebol. No sábado, o Palmeiras venceu o Comercial, de Ribeirão Preto (SP), por 1 a 0, no primeiro teste da equipe neste ano.

O Palmeiras vem acelerando sua preparação para a temporada de olho na estreia da equipe no Paulistão. Será no dia 20, às 19 horas, contra o Red Bull Brasil, fora de casa.