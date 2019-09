Palmeiras se reapresenta e conta com os retornos de Ramires e Zé Rafael

Os meias Ramires e Zé Rafael foram as novidades do treino do Palmeiras nesta quarta-feira, na Academia de Futebol. Após não serem utilizados pelo técnico Mano Menezes na partida contra o Fluminense, na última terça-feira, os dois trabalharam normalmente com o grupo e ficam à disposição para o próximo compromisso, sábado, diante do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

Os dois atuaram pela última vez sábado, diante do Goiás. Zé Rafael sofreu uma pancada na cabeça após um choque com o goleiro Tadeu, foi hospitalizado e permaneceu de repouso nos últimas dias por precaução. Os médicos do clube entenderam ser preciso respeitar o protocolo em casos de choque na cabeça e dar ao atleta três dias de repouso. Por isso, o camisa 8 não enfrentou o Fluminense.

Já o meia Ramires, por sua vez, não entrou em campo na vitória por 3 a 0 sobre o time carioca para cumprir um cronograma específico de recuperação física. Quem retorna ao elenco nesta quinta-feira serão os dois jogadores que estiveram em compromissos por suas seleções durante a data Fifa: o goleiro Weverton e o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez.

O Palmeiras retorna aos treinos na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol. Para a partida diante do Cruzeiro o treinador poderá contar também com o meia Lucas Lima, que cumpriu suspensão no último compromisso por ter sido expulso na vitória por 2 a 1 sobre o Goiás, no Serra Dourada.