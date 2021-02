Palmeiras se reapresenta e faz treino tático antes de enfrentar o Coritiba

Depois de ganhar um dia de folga, o elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta terça-feira na Academia de Futebol e encerrou a preparação para o duelo contra o Coritiba com um treino tático. A partida será disputada nesta quarta, às 19h30, no Couto Pereira, e é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenco folgou na segunda após a vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza. De noite, os jogadores, comissão técnica, funcionários do clube e alguns familiares comemoraram a conquista da Copa Libertadores em jantar promovido pelo Palmeiras em um espaço de eventos na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

Nesta manhã, o técnico Abel Ferreira comandou uma atividade tática coletiva de titulares contra reservas em campo reduzido. O treinamento, de cerca de uma hora de duração, teve ênfase em diversos aspectos do jogo, como saída de bola, posicionamento, movimentações ofensivas e defensivas, passes e finalizações, entre outros ajustes.

O atacante Wesley segue em fase final de transição física e participou mais uma vez de todo o treinamento com o grupo. O zagueiro Emerson Santos e o meio-campista Zé Rafael, com dores musculares, e o atacante Gabriel Veron, em recuperação de lesão na coxa esquerda, permaneceram na parte interna da Academia.

É provável que o treinador poupe alguns atletas, como fez diante do Fortaleza, em razão da desgastante maratona de jogos e já pensando no clássico contra o São Paulo e principalmente nas finais da Copa do Brasil diante do Grêmio, nos dias 28 de fevereiro e 7 de março.

O time alviverde é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos, e tem dois jogos atrasados em relação aos rivais. A delegação embarca para Curitiba ainda nesta terça-feira, no período da tarde.