Palmeiras se reapresenta e tem promessa colombiana como novidade

O elenco do Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira com uma novidade. O colombiano Iván Angulo foi integrado ao time profissional depois de se destacar na equipe sub-20 do clube e no Mundial da categoria, que terminou na semana passada, na Polônia.

Revelado pelo Envigado-COL, Angulo, de 20 anos, chegou por empréstimo em fevereiro com opção de compra, que foi exercida em junho. O colombiano disputou sete jogos na equipe do Palmeiras e marcou três gols, todos pela Copa do Brasil da categoria. No Mundial Sub-20, disputado na Polônia, o atleta ajudou a Colômbia a chegar às quartas de final do torneio.

O principal reforço contratado na intertemporada, no entanto, ainda não se juntou ao elenco. O meio campista Ramires, anunciado no último dia 13, foi liberado para resolver questões particulares e ainda não tem data para ser apresentado. Ele assinou contrato com o Palmeiras por quatro temporadas.

O elenco realizará trabalho em dois períodos durante a semana. No sábado, às 10h, haverá um jogo-treino contra o Oeste, na Academia de Futebol.