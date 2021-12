Palmeiras sobe para 2º lugar no ranking da Conmebol com título da Libertadores; River Plate lidera

O bicampeonato da Copa Libertadores transformou o Palmeiras em melhor time brasileiro no ranking da Conmebol divulgado nesta segunda-feira. Os comandados de Abel Ferreira superaram o Grêmio, agora em quinto, atrás do Flamengo, e ainda figuram na frente do Boca Juniors. O River Plate permanece disparado na frente.

Com a conquista em cima dos cariocas, o Palmeiras agora soma 8.503,1 pontos no ranking da Conmebol, praticamente todos oriundos da Libertadores, na segunda colocação. A entidade também leva em consideração o aproveitamento dos times na Copa Sul-Americana. A distância do River ainda é cômoda, com 10.275,2 pontos por sempre estar figurando entre os melhores nas competições continentais.

Leia Também Flamengo continua como líder e Atlético-MG sobe para 3º no ranking da CBF

Vice-campeão da Libertadores, ao levar 2 a 1 na final contra os paulistas, o Flamengo é agora o segundo melhor brasileiro, com 6666,4 pontos, com o Grêmio despencando para quinto e fora das competições do continente em 2022.

O ranking da Conmebol serve para definir os cabeças de chave em suas competições, e colocará o Atlético-MG, campeão do Brasileirão, apenas no pote 2 do sorteio da próxima Libertadores. O clube mineiro figura no 11° posto, superado ainda pelo Santos, que estará na Copa Sul-Americana e hoje figura em oitavo. O Athletico-PR, ao ganhar a final do Red Bull Bragantino, subiu para 12°, uma posição à frente do São Paulo.

De volta à principal competição do continente no próximo ano, o Corinthians é o pior grande do estado no ranking. A equipe de Sylvinho está somente na 29ª colocação, com o também garantido Fluminense na cola. A Conmebol listou apenas os 35 melhores.

Confira o ranking da Conmebol

1° River Plate - Argentina - 10.275,2 pontos

2° Palmeiras - Brasil - 8.503,1 pontos

3° Boca Juniors - Argentina - 8.272,8 pontos

4° Flamengo - Brasil - 6666,4 pontos

5° Grêmio - Brasil - 6.571,9 pontos

6° Nacional - Uruguai - 5.506,3 pontos

7° Peñarol - Uruguai - 5.176 pontos

8° Santos - Brasil - 4.517,4 pontos

9° Atlético Nacional - Colômbia - 4.372,4 pontos

10° Independiente - Argentina - 4.295,1 pontos

Outros times brasileiros

11° Atlético-MG - 4.135,2 pontos

12° Athletico-PR - 4.043,8 pontos

13° São Paulo - 4.038,5 pontos

17° Internacional - 3.438,3 pontos

23° Cruzeiro - 2930,8 pontos

29° Corinthians - 2.526,7 pontos

30° Fluminense - 2.389,7 pontos