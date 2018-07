Palmeiras será comandado pelo interino Parraga

Enquanto não acerta com um novo treinador, após a demissão de Antônio Carlos Zago nesta terça-feira, o Palmeiras será dirigido por Jorge Parraga, técnico do time B que conseguiu o acesso à Série A-2 do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira, ele comandou o primeiro treino na Academia de Futebol.

Sua estreia no comando da equipe principal será na partida de sábado contra o Grêmio, no Palestra Itália. O mais provável é que ele permaneça no cargo até a sétima rodada, quando o Campeonato Brasileiro será paralisado por causa da disputa da Copa do Mundo. Jorge Porto Iparraguirre tem 59 anos e foi centroavante da Ponte Preta, na década de 80.

Outra mudança no Palmeiras deve ser a saída do zagueiro Gualberto, que estava sendo pouco aproveitado e deve ser emprestado para o Santo André. Caso se concretize a negociação, ele ficará na equipe do ABC até o final da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.