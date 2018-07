Técnico promete um Palmeiras diferente na escalação e na postura

O Palmeiras que vai encarar o Figueirense no sábado à noite será bem diferente do derrotado para o Inter. Mas não apenas pelas voltas de Lucas, Robinho, Dudu e Gabriel Jesus. Mas na postura. Marcelo Oliveira quer um time mais concentrado e se cobrando em campo. Diante dos catarinenses, na Arena Palmeiras, o treinador exige que seus comandados falem mais em campo. Sem um líder, ele espera que todos “abram a boca” para acertar um posicionamento ou uma jogada ofensiva. E sob ameaça de perda de posição.

“Vamos ajustar, cobrar bastante e, trocar caso seja necessário”, ameaça, insatisfeito com a falta de vitórias nos últimos três jogos. “O jogador recebe o cartão amarelo e vira outro, não pode.”

Além do quarteto que cumpriu suspensão, o volante Arouca também deve ficar à disposição do técnico. Vitor Ramos é esperado e Fellype Gabriel pode ser novidade. Com “reforços”, a meta é engatar nova sequência de vitórias. Nas duas últimas partidas, o Palmeiras somou apenas um ponto e vai ficando para trás na tabela.

“Fizemos seis, sete jogos muito bons e fomos lá no alto. Quem trabalha no Palmeiras tem de pensar em G-4 e em coisas grandes”, analisa Marcelo Oliveira. “Estamos preparados para a recuperação, ainda temos muitos jogos, se a equipe encaixar três, quatro, vai mudar porque muita gente vai perder”, acredita. “A oscilação foi a mais do que a gente pensava e necessitava. Agora é reverter.”