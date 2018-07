Palmeiras só empata com o Bahia e é vaiado no Pacaembu

Um Palmeiras confuso e frágil taticamente teve que deixar o Pacaembu com o empate por 2 a 2 com o Bahia tendo que comemorar o resultado, já que os baianos tiveram muito mais oportunidades de vencer, sufocaram, e Fernando Prass fez a diferença. O resultado fez com time alviverde se distanciar ainda mais do líder Corinthians e ainda tiveram que deixar o estádio municipal sob vaias.

Pior do que o resultado, o que fica como temeroso para a equipe de Cuca é mais uma atuação muito ruim. Foram dez dias de treinamento que, pelo menos nesta quinta-feira, não surtiram efeito algum. O curioso é que pelos primeiros minutos, a impressão era de que o seria um massacre alviverde. Logo no primeiro minuto, Willian chegou de carrinho para mandar as redes. Em um ritmo intenso, o Palmeiras sufocou o Bahia até por volta dos 10 minutos, quando parou de jogar.

O Palmeiras ainda ampliou aos 38, com Bruno Henrique, mas o Bahia já parecia criar mais chances. Aos 46, Edigar Júnio descontou e deu um alerta para os palmeirenses.

Na etapa final, a torcida pediu Borja, ele entrou e não fez diferença. Até o volante Felipe Melo, fora da equipe por 78 dias, também entrou e teve que ajudar o Palmeiras a suportar a pressão dos baianos, que fizeram Fernando Prass trabalhar bastante, com pelo menos quatro boas defesas.

Aos 43, Róger Guedes fez pênalti em Mendoza, Edigar Júnio bateu e deixou tudo igual. Os minutos finais foram de sufoco e mais defesas de Prass. Parecia que o Bahia era quem estava na parte de cima da tabela. No fim, o Palmeiras teve que comemorar o empate, enquanto era vaiado por sua torcida.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Fernando Prass; Tchê Tchê, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Thiago Santos, Bruno Henrique (Felipe Melo) e Moisés; Dudu, Willian (Róger Guedes) e Deyverson (Borja).

Técnico: Cuca.

BAHIA: Jean; Eduardo, Rodrigo Becão, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Rene Junior (Feijão), Juninho, Vinícius (Rodrigão) e Zé Rafael (Régis); Mendoza e Edigar Junio.

Técnico: Paulo César Carpegiani.

Gols: Willian, a 1, Bruno Henrique, aos 38, e Edigar Junior aos 46 do 1º Tempo e aos 43 do 2º Tempo.

Juiz: Rafael Traci (PR).

Cartões Amarelos: Mendoza, Edu Dracena e Rene Júnior

Público: 24.299 pagantes.

Renda: (R$ 739.950,00).

Local: Pacaembu, em São Paulo