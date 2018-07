Palmeiras só empata e se complica na Copa São Paulo de Futebol Júnior

SÃO CARLOS - O Palmeiras corre risco de ser eliminado ainda na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Como não conseguiu confirmar o favoritismo no Grupo H, que terminou com o anfitrião São Carlos na liderança, a esperança palmeirense agora é avançar como um dos seis melhores segundos colocados - para isso, terá que esperar os resultados de sábado e domingo.

No confronto direto que valia a primeira colocação do Grupo H, na noite desta sexta-feira, em São Carlos, o time da casa conseguiu o resultado que precisava, ao empatar por 1 a 1 com o Palmeiras. Assim, os dois terminaram com os mesmos sete pontos, mas o anfitrião teve saldo de gols melhor e ficou na frente dos palmeirenses na classificação da chave.

A terceira e última rodada da primeira fase começou na quinta-feira, com as classificações de São Paulo, Flamengo e Audax. Nesta sexta, quem também avançou foi o Taboão da Serra, no Grupo Q, e o São Carlos, no Grupo W. Já o Palmeiras terá que esperar até domingo - ao todo, 11 times podem chegar aos mesmos sete pontos na luta pelas seis vagas por índice técnico.

Nesta sexta-feira, o Palmeiras fez bom primeiro tempo e até acertou bola trave do São Carlos. Mas, um pouco antes do intervalo, o time da casa abriu o placar com Kenedy. Na etapa final, o empate palmeirense veio com Nathan Raphael. Depois disso, a pressão palmeirense foi grande, em busca da vitória que já lhe daria a vaga, mas foi sem sucesso.

CAMPANHA 100%

Surpresa da competição, o Taboão da Serra encerrou a primeira fase com 100% de aproveitamento, ao derrotar o Grêmio por 2 a 0, também nesta sexta-feira, no Estádio Vereador José Feres, em Taboão da Serra. Assim, chegou aos nove pontos e ficou com a vaga do Grupo Q. O time gaúcho, por sua vez, decepcionou: foi eliminado com apenas dois pontos.