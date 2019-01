Palmeiras sobe ingresso para clássico com o Corinthians; mais barato é R$ 100

O Palmeiras vai iniciar nesta sábado a venda de ingressos para o clássico com o Corinthians, no dia 2, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. O clube anunciou que o valor das entradas vai variar de R$ 100 a R$ 250, valor superior ao cobrado na última quarta-feira, contra o Botafogo-SP, também na arena. Na ocasião a faixa de preços variava de R$ 90 e R$ 160.

A torcida alviverde tem reclamado do alto preço das entradas nas redes sociais. Na quarta-feira, contra o Botafogo-SP, o Palmeiras levou 23.752 torcedores ao estádio, número bem abaixo à média de público registrada no ano passado, que foi de 32 mil pessoas.

No processo de compra de ingressos, os participantes do programa de sócio torcedor têm a preferência até a próxima segunda-feira. Depois, os bilhetes terão a venda aberta ao público. Antes de enfrentar o Corinthians, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari tem como compromissos fora de casa o São Caetano, no domingo, e o Oeste, na quarta-feira.

O encontro com o Corinthians será a reedição da final do último Campeonato Paulista e o primeiro clássico do Palmeiras nesta temporada. Pela primeira fase do Estadual, a equipe alviverde receberá na arena o Santos será visitante no clássico com o São Paulo.