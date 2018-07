Palmeiras sofre, mas bate Sampaio Corrêa e avança na Copa do Brasil

SÃO PAULO - Após um primeiro tempo que fez lembrar os piores momentos da equipe de Gilson Kleina, o Palmeiras se reabilitou e, na base da vontade, derrotou o Sampaio Corrêa por 3 a 0, no Pacaembu. O resultado não mostrou exatamente o que foi o jogo, mas serviu para colocar o time alviverde na próxima fase da Copa do Brasil, em que o rival será o Avaí.

Para os mais desavisados, parecia que o Sampaio Corrêa era quem precisava vencer. O time do Maranhão armou o ataque com Waldir e Willian Paulista caindo pelas pontas e Valber e Uillian Correia chegando com liberdade pelo meio. A bagunçada defesa alviverde só olhava e, quando dava, chutava para onde o nariz apontava. Ao contrário do último jogo, em que o Palmeiras marcou o Goiás no ataque, nesta quarta-feira o que se viu foi uma marcação à distância, sem combatividade.

Já na criação o time era estático e previsível, como outrora. Leandro ficou escondido no canto direito do campo, enquanto Diogo corria como louco, mas a ansiedade o marcava melhor do que qualquer adversário. O fato é que o Sampaio Corrêa tocava a bola muito melhor e só não abriu o placar na primeira etapa porque Fábio fez uma grande defesa em um chute de Jonas.

Como Mendieta estava apagado, Wesley tentou jogar por ele e pelo paraguaio e chegou um momento em que achou que poderia fazer tudo sozinho. Chutou de fora da área, carregou a bola o campo inteiro e até gol olímpico tentou marcar. Ele era o retrato da bagunça tática do time alviverde.

O único que conseguiu fazer os palmeirenses se animar foi Henrique, que, aos 41, criou bela jogada na frente da área e acertou uma bomba que carimbou a trave. No intervalo, o interino Alberto Valentim prometeu mais velocidade e um time com mais brio no segundo tempo.

E foi o que aconteceu. A equipe não encheu os olhos, mas compensou com vontade. O time alviverde colocou a bola no chão e passou a dominar o jogo, como deveria ter feito desde o início. Com o adversário bem fechado, o jeito foi apostar em chutes de fora da área.

E quis o destino que justamente um dos piores jogadores do Palmeiras em campo tivesse um momento de brilho e garantisse a classificação. Aos 19, Mendieta acertou a trave com uma cabeçada e, na sequência do lance, Henrique dividiu com a zaga e a bola sobrou para o meia, que tocou por baixo do goleiro e abriu o placar.

ABRIU A PORTEIRA

Com o gol, o Palmeiras recuou e o adversário partiu para o ataque – e deixou a defesa aberta. O Alviverde aproveitou e garantiu a classificação. Aos 45, Marquinhos Gabriel passou para Henrique marcar. Dois minutos depois, foi a vez de Wesley passar para Felipe Menezes fechar o placar e garantir a festa da torcida palmeirense no Pacaembu.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 3 X 0 SAMPAIO CORRÊA

PALMEIRAS - Fábio; Wendel, Lúcio, Marcelo Oliveira e William Matheus (Wellington); Renato, Wesley e Mendieta (Felipe Menezes); Leandro (Marquinhos Gabriel), Diogo e Henrique. Técnico: Alberto Valentim (interino).

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Paulo Ricardo (Pimentinha), Edimar, Paulo Sérgio e Wilian Simões; Jonas, Uillian Correia, Arlindo Maracanã e Valber (Eloir); Waldir (Edgar) e Willian Paulista. Técnico: Flávio Araújo.

GOLS - Mendieta, aos 20, Henrique, aos 45, e Felipe Menezes, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcos André Gomes da Penha (ES).

CARTÃO AMARELO - Valber, Edmar, Leandro, Diogo e Wendel.

RENDA - R$ 240.560,00.

PÚBLICO - 7.958 pagantes.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.