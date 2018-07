Palmeiras sonha com vaga para comprovar boa fase antes de Libertadores

A chance de ir à semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, eliminando o Cruzeiro, anima o Palmeiras a mostrar que vive nova fase na temporada. A equipe joga no Mineirão, às 21h45, com a necessidade de vencer e disposta a mostrar reação a duas semanas de outra decisão, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Barcelona, do Equador.

Quase um mês depois do jogo de ida com o Cruzeiro, o empate por 3 a 3 no Allianz Parque, o Palmeiras vivenciou semanas intensas. A equipe superou a derrota para o próprio Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e o início de crise após perder para o Corinthians e agora passa por um momento melhor.

O técnico Cuca organizou mais o time e os dois bons resultados recentes fora de casa, contra Flamengo e Sport, dão aos jogadores a sensação de ser possível ganhar no Mineirão e confirmar vaga na semifinal. "A confiança é grande, porque não é qualquer um que chega contra o Flamengo e fica à frente no placar. Poucas equipes vão fazer dois gols contra o Sport lá e segurar a pressão", disse o lateral-direito Jean.

O elenco está em viagem desde o início da semana passada, programação escolhida por Cuca para melhorar o entrosamento e o ambiente. O último treino foi fechado, na tarde desta terça-feira, no CT do Atlético-MG, em Vespasiano.

A equipe não poderá escalar os cinco últimos contratados. Mayke, Luan, Juninho, Bruno Henrique e Deyverson chegaram ao Palmeiras após o término da inscrição para o torneio, em abril. Portanto, Cuca terá de escalar uma formação parecida à usada no começo do ano. O resultado da ida praticamente obriga o Palmeiras a vencer. Derrota ou empate por menos de três gols, dá a vaga ao Cruzeiro.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X PALMEIRAS

CRUZEIRO: Fábio; Lucas Romero, Leo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Cabral, Elber, Thiago Neves e Alisson; Rafael Sobis. Técnico: Mano Menezes.

PALMEIRAS: Jailson; Jean, Mina, Edu Dracena e Egídio; Felipe Melo, Tchê Tchê e Guerra; Róger Guedes, Dudu e Borja. Técnico: Cuca.

Juiz: Wilton Sampaio

Local: Mineirão

Horário: 21h45

Na TV: SporTV