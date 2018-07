Palmeiras sonha em repetir sequência do 1º turno para chegar ao título

Fluminense, São Paulo, Grêmio, Flamengo e Corinthians. A sequência dos cinco próximos jogos do Palmeiras no segundo turno do Campeonato Brasileiro, a começar pelo tricolor carioca, neste domingo, faz o time planejar uma arrancada rumo ao título. O técnico Cuca relembrou nesta sexta-feira que foi diante desses mesmos adversários que no começo da competição o time se consolidou na liderança.

O jogo com o Fluminense, em Brasília, com torcida mista, inicia a série. "No primeiro turno ganhamos quatro desses cinco jogos. Alguns desses próximos jogos vão ser mais fora, do que em casa, mas temos jogado bem como visitante. Temos tudo para ir bem", disse o treinador. A partida no domingo, por ter boa presença dos palmeirenses no estádio, deixa a equipe confiante por um bom resultado.

Depois, o Palmeiras vai enfrentar o São Paulo, único adversário para quem perdeu no primeiro turno dentro dessa série de cinco rodadas. A diferença é que agora o compromisso será no Allianz Parque, onde jamais perdeu para o rival. Embora tenha como jogo seguinte o Grêmio, em Porto Alegre, a equipe paulista recebe depois o Flamengo e tem clássico como visitante com o Corinthians, de quem venceu duas vezes neste ano.

"O campeonato é vivido por momentos das equipes. Algumas estavam há um mês e meio no auge, e agora não estão tão bem. Aquele que tiver um mau momento menor, terá vantagem. O elenco vai ajudar a brigar nas diferentes competições", afirmou Cuca. O treinador terá na próxima semana de dividir atenções também com a Copa do Brasil. O Palmeiras estreia contra o Botafogo-PB, na quarta-feira, em casa.