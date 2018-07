Palmeiras sua, mas vira sobre o Paranoá-DF em estreia na Copinha

Os meninos do Palmeiras sofreram em sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas conseguiram seu objetivo. Jogando na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, o Alviverde ganhou do Paranoá-DF por 3 a 2, de virada, e fechou a primeira rodada na liderança do Grupo 7. No outro jogo da chave, Ferroviária e Villa Nova-MG empataram por 0 a 0.

Sem se intimidar, o Paranoá surpreendeu o gigante da capital logo no início da partida. Aos três minutos o time do Distrito Federal abriu o placar, em gol contra de Matheus Bahia, que desviou para a própria meta após cobrança de escanteio atravessar toda a área palmeirense.

O Palmeiras conseguiu o empate aos 20 minutos do primeiro tempo, após Fernando receber na esquerda, cortar para dentro com o pé direito e chutar colocado, no canto do goleiro Heverton, para deixar tudo igual. Mesmo vendo o Alviverde chegar à igualdade, a equipe do Distrito Federal não se acovardou e voltou a ficar em vantagem aos 42 minutos, com Cairo, que aproveitou bate-rebate na área para marcar.

Atrás no marcador, o Palmeiras teve que partir para cima do adversário no segundo tempo. Após perder chances em sequência, o time voltou a empatar aos 34 minutos da segunda etapa, em lance que lembrou os melhores momentos da equipe profissional em 2016. Depois de um lateral cobrado diretamente na área, Iacovelli aproveitou a sobra para matar no peito e fazer um bonito gol. A virada veio aos 38 minutos, com Léo Passos, que usou a cabeça para desviar cruzamento vindo da direita.

Em busca do seu primeiro título na tradicional competição de base, o Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, dia 5, ás 21h, contra o Villa Nova-MG, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.