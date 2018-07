Palmeiras sugere troca de árbitro para semifinal A diretoria do Palmeiras não aprovou a escolha do árbitro Paulo César de Oliveira, definido por sorteio realizado nesta quarta-feira pela Federação Paulista de Futebol (FPF), e sugeriu a troca do juiz para a semifinal do Paulistão, contra o Corinthians, no domingo.