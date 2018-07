Palmeiras supera campanha de 2008, quando fez 65 pontos, com 20 clubes

O torcedor do Palmeiras tem motivos de sobra para festejar a campanha desta temporada no Campeonato Brasileiro. O time está na iminência de ganhar a competição depois de 22 anos, lidera a disputa com 67 pontos – seis a mais do que o segundo colocado, o Flamengo –, restando seis jornadas para o fim do ano. De quebra, já bateu o recorde de sua melhor campanha no torneio desde que o formato do Nacional passou a ser com 20 clubes, em 2006.

O Palmeiras se orgulhava de ter sua melhor marca em 2008, quando era comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Naquela ocasião, o time fez 65 pontos e ficou em quarto lugar, ganhando o direito de participar da Libertadores do ano seguinte. Nesta temporada, o Palmeiras de Cuca já soma mais pontos e ainda tem mais 18 para disputar. O Palmeiras está há 15 rodadas sem perder, tem um aproveitamento de 80% no returno, o que equivale a 34 pontos. Cuca disse que a campanha do time se equivale ao rendimentos de equipes da Europa, como Real Madrid e Barcelona.

Para se ter uma comparação, no ano passado, o campeão Corinthians tinha 70 pontos na 32ª rodada do Brasileiro – três a mais do que o Palmeiras atualmente. Em 2013, o Cruzeiro somava 68, e o Fluminense tinha 69 em 2012. O rendimento do Palmeiras também deixa o torcedor animado. Em comparação com seus rivais, é quem mais marcou gols, por exemplo.

NÚMEROS DO PALMEIRAS

67 pontos

32 jogos

20 vitórias

7 empates

5 derrotas

56 gols marcados

29 gols sofridos

27 saldo de gols

69,8% de aproveitamento