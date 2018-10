Palmeiras supera cansaço e comemora ponto conquistado contra o Flamengo

O Palmeiras comemorou o ponto conquistado no Rio de Janeiro, no empate por 1 a 1 com o Flamengo, neste sábado, no Maracanã. O resultado manteve a vantagem de quatro pontos da equipe paulista sobre o rival na liderança do Campeonato Brasileiro. Faltam sete rodadas para o fim do torneio e a equipe paulista conseguiu brecar um rival direto na briga pelo título.

"O time jogou bem, mas sabemos que é difícil atuar aqui, pois o adversário é muito bom. Tomamos um gol por desatenção e acho que dava para ter ganhando a partida. De qualquer forma, continuamos com quatro pontos de vantagem. Faltam sete partidas e vamos em busca do título", disse o atacante Dudu.

Ele foi um dos destaques do Palmeiras, ao marcar o primeiro gol da equipe no início do segundo tempo. Mas depois o Flamengo pressionou, empatou e poderia até ter virado o marcador não fosse a boa atuação do goleiro Weverton, que fez grandes defesas e evitou a derrota do time paulista.

Para o volante Felipe Melo, o resultado foi bom. "É muito difícil jogar contra 65 mil pessoas. A gente está desgastado psicologicamente e fisicamente, mas é importante correr e se doar nesses momentos. Foi um resultado importante para a gente, que continuamos com quatro pontos na frente", afirmou.

O técnico Luiz Felipe Scolari reconheceu que o time está sentindo a maratona de partidas. "Jogamos várias vezes nos últimos dias e tem um momento que não dá mais para cobrar. Por isso foi espetacular a entrega dos atletas. Coloquei jogadores que não tinham condições como Moisés e Willian porque precisávamos desse ponto, no mínimo, pensando no campeonato", disse.