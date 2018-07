Palmeiras supera goleada, bate Vitória e deixa lanterna

Em sua biografia centenária, o Palmeiras pretendia começar a escrever um novo capítulo depois de ser massacrado por 6 a 0 pelo Goiás , a sua pior derrota na história do Campeonato Brasileiro . Ainda não dá para ter plena certeza se essa reconstrução já teve início, porém uma nova página dá sinais de que pode começar a ser preenchida. Para ganhar por 2 a 0 do Vitória , ontem, no Pacaembu, o time apresentou diversas mudanças positivas em campo, que culminaram com o salto de três posições na tabela.

Da lanterna, a equipe pulou para a posição que abre a zona de rebaixamento (17.ª). E recuperou a confiança para os próximos compromissos, que serão cruciais. Bater o Vitória foi a primeira missão cumprida da série de três encontros com concorrentes diretos. Os preparativos nos dias anteriores e a escalação diferente deram certo. O clube apelou para a contratação de um motivador, a diretoria prometeu mudanças no elenco e pela primeira vez Dorival Junior realizou treinos fechados e não revelou o time titular. MUDANÇAS Outro fato inédito foi a armação da equipe no 4-4-2, com Juninho em sua posição de origem, a lateral esquerda. O antigo executor da função, Victor Luís, atuou como volante. O novo esquema deixou os jogadores mais próximos dentro de campo e facilitou jogadas inexistentes nas partidas anteriores, como as tabelas, por exemplo. Ao contrário das três últimas rodadas, o time não levou gol nos minutos iniciais. Assim, pôde jogar com mais calma e transformar a presença da torcida em apoio, ao invés de ser sinônimo de cobrança.

Quem compareceu ao Pacaembu também demonstrou paciência com os erros no começo e empolgação até em momentos simples, como aplaudir quando os jogadores conseguiam levar a melhor em uma simples dividida. O jogo esteve sob controle do Palmeiras durante todo o primeiro tempo. O time teve mais posse de bola, embora não tenha sufocado o adversário. As principais jogadas de perigo foram, quem diria, as cobranças de escanteio. Nesse quesito, jamais o time de Dorival Junior havia marcado, mas se deu bastante bem no primeiro tempo. Lúcio quase fez aos 22 minutos e abriu placar aos 25, de cabeça. Sair na frente era o principal ingrediente para controlar o jogo. Embora o Vitória quase tenha empatado na sequência, o Palmeiras continuou soberano e quase ampliou no primeiro tempo, com Valdivia. O retorno do chileno é digno de registro pela criação de jogadas e o bom comportamento. O meia passou 75 minutos em campo sem criar polêmicas e ainda deu show com toques de calcanhar e protagonizando um lance inusitado, em que deixou a bola tocar em suas costas para passá-la a um companheiro. Saiu de campo aplaudido.

O segundo tempo começou com mais um evento raro, pelo menos nos últimos jogos do Palmeiras. O goleiro voltou a se destacar positivamente. Deola defendeu no reflexo um chute rasteiro de Juan - e ainda voltou a ter boas intervenções ao longo do segundo tempo.

A brilhante defesa deu mais brio ao time. O segundo gol foi o típico lance que todo treinador quer ver o time fazer: linha de passe na área, com muita calma e precisão até Henrique rolar para o gol. Com 17 minutos do segundo tempo, a partida estava decidida. O limitado Vitória pouco levou perigo ao time adversário, até porque o Palmeiras estava muito atento na defesa e correu poucos riscos. Apesar de a rodada não ter propiciado à equipe a saída da zona de rebaixamento, quem esteve no Pacaembu foi embora com a certeza de que o futebol apresentado e as mudanças exibidas, se permanecerem, vão ajudar o clube a ter dias melhores.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 x 0 VITÓRIA

PALMEIRAS - Deola; João Pedro, Lúcio, Nathan e Juninho; Renato, Victor Luís, Mazinho (Bernardo) e Valdivia (Bruno César); Cristaldo (Patrick Vieira) e Henrique. Técnico: Dorival Júnior.

VITÓRIA - Júnior Fernández; Nino Paraíba, Roger Carvalho, Kadu e Juan (Willie); Adriano, Cáceres, Richarlyson (Mansur) e Marcinho; William Henrique (Luís Aguiar) e Dinei. Técnico: Ney Franco.

GOLS - Lúcio, aos 25 minutos do primeiro tempo. Henrique, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nathan, Juninho, Richarlyson, Juan, Mansur, Luís Aguiar.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

RENDA - R$ 325.605,00.

PÚBLICO - 14.907 pagantes (16.192 no total).

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).