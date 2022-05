Palmeiras supera o Juventude fora de casa e encosta no topo do Brasileirão

O Palmeiras chegou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro ao superar o Juventude fora de casa por 3 a 0, neste sábado, em Caxias do Sul. Com um futebol eficiente, o time paulista fez dois gols no primeiro tempo, o terceiro nos acréscimos no final da partida, e garantiu um importante resultado na competição.

Com a vitória, o Palmeiras chega aos 12 pontos e fica com um a menos que o líder Corinthians, que disputa com o São Paulo o clássico neste domingo. A vice-liderança é provisória porque o time ainda por ser ultrapassado pelo Botafogo, que entra em campo ainda neste sábado. Mas mostra a reação da equipe na competição e confirma o favoritismo do time que deve brigar pelo título.

Com muitos desfalques, sendo as principais ausências o meia Raphael Veiga, com virose, e o zagueiro Gustavo Gómez, suspenso, o técnico Abel Ferreira optou por Kuscevic e Murilo como dupla de zaga e escalou Gustavo Scarpa como meia, dando chance para o atacante Rafael Navarro na frente.

A formação deu certo e após tomar um susto na cabeçada de Ruíz, para fora, a equipe alviverde logo abriu o marcador em uma jogada manjada. Dudu avançou pela direita e cruzou para trás, na direção de Zé Rafael. O meio-campista chutou de canhota, no canto, da entrada da área, e fez o primeiro.

O gol cedo deu uma tranquilidade para os visitantes e desmoronou a estratégia do Juventude, que sentiu o golpe e pouco conseguiu produzir depois disso. Do outro lado, o Palmeiras teve duas boas chances, ambas com Scarpa, até que aos 30 Rony aproveitou uma sobra na cobrança de escanteio e fez o segundo.

Em desvantagem, o técnico Eduardo Baptista mexeu no time, mas o Palmeiras conseguiu se defender bem e ainda levou perigo em algumas jogadas de contra-ataque. O time da casa insistiu, chegou a assustar em pelo menos duas oportunidades, mas Abel Ferreira manteve o ritmo de marcação, substituindo atletas, e ainda festejou o gol de Gabriel Menino nos acréscimos para voltar de Caxias do Sul com os três pontos na bagagem.

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE 0 x 3 PALMEIRAS

JUVENTUDE: César; Rodrigo Soares (Gabriel Tota), Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Jean (Ricardo Bueno), Yuri Lima (Bruninho) e Jadson; Pitta, Óscar Ruíz (Vitor Gabriel) e Guilherme Parede (Paulo Henrique). Técnico: Eduardo Baptista.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo e Jorge; Danilo, Zé Rafael (Atuesta) e Gustavo Scarpa (Wesley); Dudu (Gabriel Menino), Rafael Navarro (Breno Lopes) e Rony (Naves). Técnico: Abel Ferreira.

Gols: Zé Rafael, aos 8, e Rony, aos 30 minutos do 1º tempo; Gabriel Menino, aos 46 minutos do 2º tempo.

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ).

Cartões amarelos: Jean, Vitor Gabriel e Jadson.

Público: 5.513 pagantes.

Renda: R$ 108.470,00.

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).