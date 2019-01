Palmeiras supera o São Caetano e continua invicto no Paulistão

O Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Paulista. Neste domingo, o time de Luiz Felipe Scolari derrotou o São Caetano por 2 a 0, no estádio Anacleto Campanella, no ABC. Os gols foram marcados por Borja e Luan, um em cada tempo. Na comemoração, o zagueiro palmeirense demonstrou solidariedade aos moradores de Brumadinho (MG).

Na próxima rodada, quarta-feira, o Palmeiras volta a atuar como visitante. Desta vez encara o Oeste, na Arena Barueri. Na quinta, o São Caetano vai a Sorocaba para enfrentar o São Bento. O Palmeiras lidera o Grupo B, com sete pontos. Já o São Caetano é o terceiro colocado no Grupo A, com apenas dois pontos.

Nos confrontos entre as duas equipes em jogos válidos pelo Paulistão, o Palmeiras conquistou a sétima vitória, contra quatro do time do ABC, além de três empates.

O JOGO

O Palmeiras foi superior no primeiro tempo, principalmente até os 30 minutos. Teve posse de bola, boa movimentação no ataque (pela direita com Carlos Eduardo, e Dudu pela esquerda) e impôs velocidade ao jogo.

O São Caetano não demonstrou a mesma eficiência defensiva demonstrada na estreia, quando vencia o Corinthians na Arena Itaquera, até sofrer um gol de escanteio nos acréscimos. A estratégia de jogo, desta vez, não ficou clara. O time do ABC hesitou entre se defender e esperar o contra-ataque (opção bem sucedida contra o Corinthians), ou sair para o jogo e atacar o adversário. Acabou não fazendo bem uma coisa, nem outra.

Aproveitando-se da superioridade técnica, o time de Luiz Felipe Scolari abriu o placar aos 13 minutos. Após lançamento de Moisés ainda no campo de defesa, Borja ganhou do zagueiro na corrida, driblou o goleiro e tocou para as redes, mercando seu segundo gol no torneio, o 32º com a camisa do clube.

Carlos Eduardo quase ampliou o placar nos minutos finais, mas a bola bateu no travessão. Pelo lado do São Caetano, Capa foi uma boa opção, levando sempre perigo pelo lado esquerdo.

No segundo tempo o São Caetano voltou mais atrevido, buscou o ataque e acabou castigado pelos espaços deixados na defesa. Aos 16 minutos, Diogo Barbosa recebeu lançamento de Dudu, cruzou e Luan tocou de primeira para as redes.

Cansado, Carlos Eduardo acabou substituído. Saiu aplaudido justamente. Teve boa movimentação e em duas conclusões esteve perto de marcar o seu gol.

Ficha Técnica

São Caetano 0 x 2 Palmeiras

Gols: Borja, aos 13 minutos do 1º tempo; Luan, aos 16 minutos do 2º tempo.

SÃO CAETANO: Jacsson; Alex Reinado, Joécio, Max e Marquinhos (Bruno Mezenga); Pablo, Vinicius Kiss, Cristian (Ferreira), Capa e Diego Rosa; Rafael Marques (Minho). Técnico: Pintado.

PALMEIRAS: Jailson; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Moisés (Bruno Henrique) e Lucas Lima; Carlos Eduardo (Felipe Pires), Dudu (Gustavo Scarpa) e Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

Cartões Amarelos: Marquinhos, Mayke, Moisés, Luan, Bruno Mezenga.

Público: 7.584 pagantes.

Renda: R$ 340.250,00.

Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).