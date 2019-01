Palmeiras supera o XV de Piracicaba e se classifica na Copa São Paulo

O Palmeiras é o 16ª classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A vaga antecipada veio com a vitória suada sobre o XV de Piracicaba, por 1 a 0, na noite deste domingo, na Arena Capivari, pela segunda rodada do Grupo 13.

O jogo em Capivari foi bastante equilibrado e o gol da vitória veio aos 25 minutos do primeiro tempo, em chute rasteiro do lateral Marcus Meloni. Na etapa final, o XV de Piracicaba pressionou e até chegou a acertar a trave, mas não conseguiu o empate.

Com 100% de aproveitamento, o Palmeiras chegou aos seis pontos e se isolou na liderança da chave. O alviverde encerra a primeira fase diante do lanterna Capivariano, que ainda não pontuou. Empatados com três pontos, XV de Piracicaba e Galvez-AC decidem quem vai ficar com a segunda vaga.

Antes, o Athletico-PR também confirmou a classificação no Grupo 6 ao vencer o Comercial, por 3 a 0, em Tupã. O time paranaense tem seis pontos. Em Araraquara, a Ferroviária manteve os 100% de aproveitamento e encaminhou a classificação ao golear o Holanda-AM, por 6 a 0.

Além de Palmeiras e Athletico-PR, os times que haviam se classificado foram: Goiás, Internacional, Corinthians, Ituano, Nacional, São José-RS, Marília, Primavera, Fortaleza, Sport, Vocem, Flamengo-SP, Oeste e Manthiqueira.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTE DOMINGO:

08h45

Nacional-SP 1 x 0 São Bento-SP

11h

Santa Cruz-PE 0 x 2 Goiás-GO

13h45

Andradina-MG 3 x 0 Ceilândia-DF

Vocem-SP 2 x 0 FF Sports-AL

Osvaldo Cruz-SP 0 x 2 Legião-DF

União Barbarense-SP 0 x 2 Desportiva-ES

Jaguariúna-SP 1 x 2 River-PI

Itapirense-SP 1 x 0 CRB

Primavera-SP 4 x 1 Queimadense-PB

Desportivo Brasil-SP 2 x 3 Visão Celeste-RN

EC São Bernardo-SP 0 x 0 São Bernardo-SP

Elosport-SP 1 x 0 Confiança-SE

Flamengo-SP 2 x 0 Guarulhos-SP

Jacobina-BA 1 x 5 Atlético-MG

Juventus-SP 1 x 1 Inter de Limeira-SP

14h45

Penapolense-SP 0 x 1 São José-RS

16h

Ponte Preta-SP 1 x 1 Ceará-CE

Vitória da Conquista-BA 0 x 1 Sport-PE

Mirassol-SP 3 x 0 Atlético-GO

Novorizontino-SP 0 x 1 Vitória-BA

Trindade-GO 1 x 0 Flamengo-RJ

Botafogo-SP 1 x 2 Figueirense-SC

Sertãozinho-SP 0 x 4 Fortaleza-CE

Uberlândia-MG 1 x 0 Remo-PA

CSA-AL 2 x 0 ABC-RN

Taboão da Serra-SP 0 x 3 Londrina-PR

Madureira-RJ 2 x 2 Coritiba-PR

Água Santa-SP 2 x 4 Aquidauanense-MS

América-RN 2 x 1 Avaí-SC

16h45

Manthiqueira-SP 2 x 1 Real Ariquemes-RO

Oeste-SP 3 x 1 São Raimundo-RR

17h

Rio Preto-SP 0 x 0 Chapecoense-SC

Tupã-SP 2 x 2 CSP-PB

18h45

Capivariano-SP 1 x 2 Galvez-AC

19h

Bragantino-SP 0 x 0 Juventude-RS

Lagarto-SE 2 x 2 Grêmio-RS

19h15

Comercial-SP 0 x 3 Athletico-PR

Ferroviária-SP 6 x 0 Holanda-AM

21h

XV de Piracicaba-SP 0 x 1 Palmeiras-SP