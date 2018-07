Palmeiras surpreende rivais e anuncia contratação de Dudu

Nem São Paulo, nem Corinthians. O meia-atacante Dudu vai atuar no futebol paulista em 2015, mas será pelo Palmeiras. Na manhã deste domingo, o clube surpreendeu e anunciou a contratação do jogador do Dínamo de Kiev, que vinha sendo disputado nas últimas semanas pelos rivais paulistas.

Mas foi o Palmeiras quem se deu melhor e fechou a contratação de Dudu. O jogador, de acordo com informações do clube, deve chegar nesta segunda-feira a São Paulo para realizar exames médicos e, posteriormente, assinar contrato com o seu novo clube.

O Palmeiras não revelou os detalhes da contratação de Dudu, apenas declarando, em nota oficial publicada no seu site que a chegada do reforço "só se tornou possível pelo grande crescimento recente do programa Avanti", o programa de sócio-torcedor do clube.

Nos últimos dias, Dudu vinha sendo alvo de disputa por Corinthians e São Paulo. O clube do Parque São Jorge, porém, desistiu da negociação na última sexta-feira por problemas financeiros, apesar do próprio jogador ter declarado que gostaria de defender a equipe, deixando o caminho aberto para o São Paulo. Mas foi o Palmeiras quem fechou a chegada de Dudu, "atropelando" os seus principais rivais na disputa pelo atacante.

Com 23 anos, Dudu tem passagens pelas seleções de base e principal do Brasil, tendo disputado o Mundial Sub-20 de 2011. O meia-atacante iniciou a sua carreira no Cruzeiro, atuou por empréstimo pelo Coritiba e foi negociado em 2011 com o Dínamo de Kiev em 2011.

No ano passado, foi cedido ao Grêmio, se destacando na equipe durante a disputa do Campeonato Brasileiro. De volta ao clube ucraniano após o fim da temporada 2014 do futebol nacional, Dudu vinha despertando o interesse de vários clubes e agora fechou a sua transferência para o Palmeiras.

Dudu é o nono jogador contratado pelo Palmeiras para a próxima temporada. Antes, chegaram ao clube o lateral-direito Lucas, o lateral-esquerdo João Paulo, o zagueiro Vitor Hugo, os volantes Amaral, Andrei Girotto e Gabriel, o meia Zé Roberto e o atacante Leandro.

Em 2015, o Palmeiras jogará três ou quatro competições: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro - pode disputar a Copa Sul-Americana se for eliminado antes das oitavas de final da Copa do Brasil. A estreia na temporada será no dia 1.º de fevereiro, pelo Paulistão, contra o Audax, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Na Copa do Brasil, que começará em março, o primeiro adversário do Palmeiras será o Vitória da Conquista, da Bahia.