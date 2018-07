Palmeiras tem 77% de chances de ser campeão brasileiro

Após uma “rodada perfeita”, o Palmeiras aumentou suas chances de conquistar o título brasileiro para 77%. Neste domingo, o líder do Campeonato Brasileiro venceu o Figueirense por 2 a 1 fora de casa enquanto o vice-líder Flamengo perdeu para o Internacional pelo mesmo placar. A diferença entre os dois subiu para quatro pontos (64 a 60). As informações são site Infobola, abastecido pelo matemático Tristão Garcia. A 31ª rodada terá a última partida nesta segunda-feira entre Fluminense e São Paulo, partida que não vai alterar os porcentuais de título do Palmeiras.

O técnico Cuca preferiu conter a empolgação da torcida. “É a maior vantagem que a gente tem desde que assumiu a liderança, agora, faltando sete jogos. Mas vamos jogar com Santos na Vila, com o Galo, provavelmente no Horto ou no Mineirão, vamos jogar contra o Vitória. Você acha que contra o Sport jogando a vida vai ser jogo fácil? É duríssimo”, afirmou o treinador em entrevista coletiva após a vitória em Santa Catarina.

Atlético e Santos se distanciaram bastante da briga. Após perder para o Botafogo por 3 a 2, o time mineiro ficou com apenas 3% de chances; o Santos tem 1% de chances de conquista após empatar com o Grêmio por 1 a 1 na Vila Belmiro.

A briga por uma vaga na Libertadores continua ampla e envolve 11 equipes. Os três primeiros classificados na tabela estão praticamente garantidos. Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG têm 99% de chances de classificação ao torneio sul-americano e são perseguidos de perto pelo Santos (97%). O Botafogo chegou a 62%. Atlético-PR e Fluminense têm 35%, mas o Tricolor ainda joga nesta segunda contra o São Paulo. Corinthians e Grêmio têm 33%, Ponte Preta 6% e Chapecoense apenas 2%.

A luta contra o rebaixamento tem dez times: América-MG (99%), Santa Cruz (99%), Figueirense (84%), Vitória (33%), São Paulo (13%), Internacional (25%), Coritiba (14%), Sport (19%), Cruzeiro (13%) e Chapecoense (1%).

Chances de título na 31ª rodada

Palmeiras – 77%

Flamengo – 19%

Atlético – 3%

Santos – 1%

Risco de rebaixamento

América e Santa Cruz – 99%

Figueirense – 84%

Vitória – 33%

Internacional - 25%

São Paulo – 13%