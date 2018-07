Palmeiras tem 98% de chances de ir à Libertadores

Mesmo pressionado pela aproximação dos rivais após duas derrotas seguidas, o Palmeiras ainda tem 98% de chances de se classificar à Libertadores. A informação é do site Infobola.

O time tem 98% de chances de acabar no mínimo entre a quinta e a sétima colocações, o que garantiria vaga na fase preliminar do torneio sul-americano. Essa hipótese já considera o Cruzeiro (campeão da Copa do Brasil) entre os melhores do torneio. Com isso, o G-6 viraria G-7.

Se o Grêmio, atual segundo colocado, conquistar a Libertadores e terminar entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro, o número de vagas diretas aumentará. O G-7 seria G-8.

Neste domingo, o time enfrenta o Flamengo, no Allianz Parque. A partida significa uma disputa direta, pois o Palmeiras (4º colocado) tem quatro pontos à frente do Flamengo (54 a 50). Em seguida, o time fará outro jogo em casa, desta vez, diante do Sport, que briga contra o rebaixamento.

“A gente não vai procurar mais o título porque ficou muito distante. A gente procura classificar o melhor possível para a Libertadores”, afirmou o treinador Alberto Valentim em entrevista coletiva no Barradão. “O Palmeiras luta por uma vaga na Libertadores. A gente precisa ser muito realista sempre. A gente tem um adversário que está em cima na tabela também (Flamengo, domingo, no Allianz Parque) e a gente precisa reagir rapidamente”, completou.