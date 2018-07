Palmeiras tem a receita para espantar a zebra

O Palmeiras está invicto há 19 partidas, vem de goleada no Paulistão e é o favorito destacado para o confronto desta quarta-feira, contra o Coruripe. Mas Daniel Carvalho sabe onde mora o perigo. “A responsabilidade é toda nossa. Se não ganharmos, ou ganharmos com dificuldade, seremos cobrados. Se eles conseguirem um bom resultado será uma façanha, e se perderem não serão criticados. Temos de ser ousados para nos impor desde o início do jogo.”

Daniel Carvalho começará jogando por causa da suspensão de Valdivia. Domingo passado, mesmo depois de ter ido bem nas partidas que fez como titular enquanto o Mago se recuperava de contusão, ficou no banco em Ribeirão Preto – entrou no meio do segundo tempo, quando a vitória estava garantida. Sábado, contra a Ponte Preta no Pacaembu, deve voltar ao banco para dar lugar novamente ao chileno.

E, embora seja um jogador com passagem pela Seleção Brasileira, não reclama da situação.

“Isso aqui é um grupo, e não são apenas 11 jogadores titulares. Temos de pensar na equipe. E o importante é que estamos ganhando e jogando bem. Nosso grupo tem qualidade, e isso tem ficado claro nas partidas.”

Sua declaração reforça o que Marcos Assunção disse domingo depois da vitória sobre o Botafogo. Para o volante, o bom ambiente no vestiário este ano é fruto da formação de mais uma “família Scolari”.

Se o clima não estivesse bom e houvesse “grupinhos” dentro do elenco, é provável que houvesse manifestações de insatisfação por parte dos jogadores que não têm sido titulares.

Daniel Carvalho não ouve mais as críticas ao seu peso que marcaram suas primeiras semanas no clube. E vem mostrando nas partidas, com arrancadas em velocidade, que chegou a uma boa condição física.

Como qualidade técnica e facilidade para bater na bola ele sempre teve, conquistou a confiança de Felipão e dos torcedores. E se tornou uma peça importante para a equipe.