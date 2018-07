Palmeiras tem a volta de quatro jogadores aos treinos com bola

Depois de ter até 13 desfalques por lesão e precisar integrar jogadores das categorias da base para suprir as ausências, o Palmeiras começa a esvaziar o departamento médico. No treino desta sexta-feira, na Academia de Futebol, quatro atletas trabalharam com bola pela primeira vez desde que sofreram contusão: Tobio, Marcelo Oliveira, Wesley e Leandro.

O quarteto, porém, não deve atuar no próximo jogo do time, contra o Figueirense, neste domingo, pela 25ª rodada do Brasileirão . Como eles voltaram recentemente de lesão, o técnico Dorival Junior deve esperar mais alguns dias para voltar a colocá-los em campo. Os volantes Wesley e Marcelo Oliveira tinham problemas na coxa direta, já o zagueiro Tobio tinha lesão na coxa esquerda e o atacante Leandro sentia dores abdominais.

Para a partida deste domingo em Florianópolis, quem deve retornar é o lateral-direito Wendel. Ele já trabalha com bola desde a última semana, depois de se recuperar de dores na coxa direita. Agora, a dúvida é em qual função vai atuar. Volante de origem, Wendel pode ser escalado para essa posição ou ainda na lateral-esquerda, já que Juninho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão.

O desfalque de última hora para o jogo contra o Figueirense é o meia Mazinho. Surpresa de Dorival Júnior na escalação palmeirense diante do Vitória, o jogador foi substituído ainda no segundo tempo da partida contra o Vitória, na noite de quinta-feira, com uma lesão no ombro direito. E, como passou a tarde da sexta-feira em exames, não foi a campo para treinar.