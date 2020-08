Palmeiras tem aproveitamento de apenas 25% contra times da Série A em 2020

Os dois primeiros compromissos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro não conseguiram mudar uma incômoda sequência existente no time desde o início deste ano. Os empates contra Fluminense e Goiás fizeram a equipe alviverde acumular oito jogos seguidos sem vencer rivais da elite do futebol nacional e completar mais de oito meses desde a última vitória diante de um adversário que atua no principal escalão do Brasil.

Se for levado em consideração somente o aproveitamento nesses oito confrontos diretos contra times da Série A em 2020 o Palmeiras só conquistou 25% dos pontos disputados. Neste ano são seis empates e duas derrotas em encontros com concorrentes da elite. A lista começou ainda no Campeonato Paulista, quando o Palmeiras na primeira fase perdeu para Red Bull Bragantino (2 a 1) e Corinthians (1 a 0), além de acumular dois empates sem gols com São Paulo e Santos. Na decisão, o time reencontrou o Corinthians e ficou com a taça depois de dois empates por 1 a 1, mas vencer nos pênaltis por 4 a 3.

O início do Campeonato Brasileiro e os encontros com adversários de outros Estados não melhoraram o rendimento. Nas duas últimas rodadas foram dois empates por 1 a 1 com atuações ruins. No último sábado, no Allianz Parque, o time criou pouco e não superou o Goiás, que entrou em campo com 15 desfalques provocados por um surto do novo coronavírus no elenco. "Ou nós competimos em alto nível ou não vamos caminhar. Tem de ter uma maneira de se comportar", disse o técnico Vanderlei Luxemburgo.

Desde 8 de dezembro do ano passado o Palmeiras não consegue vencer um time da Série A. Naquela ocasião, com gols de Zé Rafael e Dudu, o time dirigido pelo auxiliar Andrey Lopes, o Cebola, bateu o Cruzeiro no Mineirão e sacramentou o rebaixamento da equipe mineira para a Série B. Depois disso, o time alviverde disputou oito partidas contra rivais da mesma divisão e teve desempenho ruim.

As seguidas atuações ruins e os quatro empates seguidos nesta temporada pressionam o time a melhorar. Capitão do time no sábado, o goleiro Weverton manifestou preocupação. "Não podemos ficar tanto tempo sem pontuar. Temos que melhorar. Entrar o mais rápido possível no campeonato. Temos de melhorar o nosso desempenho", comentou. Luxemburgo concorda. "Precisamos melhorar o comprometimento, melhorar a intensidade de jogo, melhorar uma série de coisas", avaliou.

O elenco teve folga neste domingo e retoma as atividades na Academia de Futebol nesta segunda-feira. Para buscar a primeira vitória do ano contra times da Série A, o Palmeiras enfrenta na quarta-feira, em Curitiba, o Athletico. Depois, no domingo, será a vez de enfrentar o Santos, no Morumbi.