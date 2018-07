Palmeiras tem bom desempenho jogando fora contra o Náutico pelo Brasileirão

SÃO PAULO - Embora o Náutico só tenha perdido duas vezes jogando como mandante no Campeonato Brasileiro (e tenha goleado São Paulo e Santos por 3 a 0 e vencido o Corinthians por 2 a 1), enfrentar o time pernambucano no Recife pelo Brasileirão não costuma ser um pesadelo para o Palmeiras. Em 13 jogos, foram cinco vitórias para cada lado e três empates. O Palmeiras só leva desvantagem no saldo de gols (17 a 13 para os pernambucanos).

Desde que o Brasileiro passou a ser disputado pelo sistema de pontos corridos, cada equipe conseguiu um triunfo e houve um empate sem gols, em 2008. O último confronto entre as equipes nos Aflitos, ocorrido no feriado de 12 de outubro de 2009, há exatos três anos e um dia, no entanto, não traz boas recordações aos palmeirenses. Na ocasião, era líder do campeonato, com cinco pontos de vantagem sobre o São Paulo, mas a equipe alviverde entrou em campo apática e perdeu o duelo por 3 a 0. Bruno Mineiro, hoje artilheiro do Brasileirão pela Portuguesa, anotou dois gols na ocasião. Todavia, nem mesmo a goleada impediu que o clube pernambucano fosse rebaixado à segunda divisão.

Em 2008, as equipes empataram sem gols. O Palmeiras teve mais domínio do jogo e perdeu algumas chances com Alex Mineiro e Martinez (hoje no Náutico), que foi escalado como terceiro zagueiro, mas se aventurou em algumas subidas ao ataque. Em 2007, o Palmeiras sofreu nos Aflitos, quando Diego Cavalieri fez grandes defesas ao longo do jogo. No final, quando a equipe já estava satisfeita com o empate, Luiz Henrique, atacante de velocidade contratado junto ao São Caetano, já nos acréscimos do segundo tempo, acertou um chute cruzado da entrada da área e conseguiu a improvável vitória para o clube paulista.