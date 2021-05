Palmeiras tem chance de avançar e Santos pode cair: veja as contas para a última rodada do Paulistão

O clássico entre Palmeiras e Santos, disputado nesta quinta no Allianz Parque e vencido pelo time alviverde por 3 a 2, definiu pelo que os dois times brigarão na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista Sicredi 2021: enquanto alviverdes reduziram a distância para o Novorizontino e seguem com chances de se classificar para as quartas-de-final, mas dependem do Corinthians, o alvinegro praiano terá que jogar para evitar um inédito rebaixamento.

O Santos depende apenas de si para evitar a queda. Dois times serão rebaixados, sendo que o São Caetano, com apenas três pontos, já caiu. A última 'vaga' na série A2 fica entre o alvinegro e São Bento, que se enfrentarão na rodada final na Vila Belmiro. A equipe de Sorocaba tem nove pontos, enquanto o Santos tem dez - dessa forma, a equipe praiana precisa vencer ou empatar para permanecer na primeira divisão. Ainda existe a possibilidade do Santo André ser rebaixado, caso seja derrotado e o outro jogo termine em empate.

Por sua vez, o Palmeiras precisará da ajuda do rival Corinthians. O time alviverde tem 18 pontos, enquanto o Novorizontino, segundo colocado do grupo, tem 19. O Bragantino, com 22, já tem a vaga garantida. Para se classificar o Palmeiras precisa vencer o seu jogo, contra a Ponte Preta em Campinas, e torcer para que o arquirrival Corinthians ao menos empate contra o time de Novo Horizonte na Neo Química Arena. Caso o time de Abel Ferreira empate e o Novorizontino perca, a decisão ficaria no saldo de gols, no qual a equipe do interior está em vantagem no momento - 6 contra 5.

A situação do Palmeiras se complica pelo adversário já ter sua vida resolvida. O Corinthians joga apenas para cumprir tabela: já tem a primeira posição de seu grupo garantida, enfrentará a Inter de Limeira nas quartas e não tem chance de alcançar a primeira colocação geral. Além disso, o alvinegro da capital paulista também jogou nesta quinta, pela Copa Sul-Americana, e venceu o Sport Huancayo do Peru por 3 a 0 com o time considerado titular.

Quem também está tranquilo é o São Paulo: com 26 pontos, o time de Hernán Crespo já está classificado, tem a primeira colocação geral e sabe que jogará contra a Ferroviária no primeiro mata-mata.