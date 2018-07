Palmeiras tem conversas adiantadas com William Matheus e Anselmo Ramón

SÃO PAULO - O Palmeiras tem negociação encaminhada com dois jogadores: o lateral-esquerdo William Matheus, do Goiás, e o atacante Anselmo Ramón, do Cruzeiro. Eles podem ser os próximos reforços a acertar com o time para a temporada 2014. "São grandes possibilidades, mas faltam detalhes finais. O fim de uma construção é o acabamento e no futebol isso funciona do mesmo jeito. Estamos em negociação e bem otimistas", disse o diretor-executivo José Carlos Brunoro em entrevista à Rádio Bandeirantes.

O atleta da equipe goiana não vai renovar contrato e assim ele fica livre para assinar com o Palmeiras sem custos. Já Anselmo Ramón teve pouco espaço nesta temporada na equipe mineira. Quer sair. Outro jogador perto de ser anunciado é o meia Marquinhos Gabriel, do Bahia, que já acertou salários com o Palmeiras e deve ser confirmado no começo do ano.

O clube ainda não desistiu de contar com o zagueiro Lúcio, do São Paulo. Antes, porém, o Palmeiras precisa esperar que o defensor de 36 anos encerre o seu vínculo com o time do Morumbi para só depois prosseguir com as negociações. Lùcio tem mais um ano de contrato. O jogador mantém negociação com a diretoria do Tricolor para encurtar esse prazo já que não será aproveitado por Muricy Ramalho.