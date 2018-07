Palmeiras tem de superar desfalques contra o Inter no Sul

Ainda com um gosto de tristeza pelo empate com o Corinthians, como definiu o técnico Marcelo Oliveira, o Palmeiras busca uma compensação fora de casa, diante do Internacional, em Porto Alegre. O jogo será uma prévia dos confrontos pela Copa do Brasil marcados para 23 e 30 de setembro.

Recuperar os pontos perdidos no clássico será tarefa difícil por causa dos desfalques. São nove, entre eles, Arouca (poupado), Lucas, Robinho, Gabriel Jesus e Dudu (suspensos), além de Lucas Barrios (lesão muscular na coxa direita).

Com isso, o técnico deverá mudar o esquema tático, abrindo mão do trio ofensivo. A ideia é reforçar o meio-campo para manter a posse de bola e evitar a pressão do rival. O treinador pode apostar no argentino Allione, recuperado após cirurgia no joelho direito. Após seis meses fora, ele atuou nos minutos finais do clássico e pode ganhar uma nova chance.

Rafael Marques também vive a expectativa de voltar a atuar. Destaque do primeiro semestre, o meia perdeu espaço após a chegada de Marcelo Oliveira. “É a oportunidade de quem está fora mostra seu valor”, disse o atacante Alecsandro.

O Inter procura interromper a série de altos e baixos que o mantém no meio da tabela. No treino de ontem o técnico Argel ensaiou marcação sob pressão e jogadas aéreas.