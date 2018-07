Palmeiras tem desafio de reagir fora de casa no Brasileirão

O técnico Cuca não fez o menor esforço para esconder a péssima atuação do Palmeiras na derrota de sábado para o Cruzeiro, por 2 a 1. Admitiu que o time fez a pior partida desde que assumiu o comando, mas não se abalou. Considerou um acidente de percurso e acredita que na quinta-feira, contra o Figueirense, as coisas voltarão ao normal.

No entanto, há um aspecto que começa a preocupar Cuca e a comissão técnica do Palmeiras: a dificuldade que o time está encontrando para jogar fora de casa. Neste Brasileiro, já foram três derrotas. Antes do tropeço no Mineirão, o time havia perdido para Ponte Preta (2 a 1, em Campinas) e São Paulo (1 a 0, no Morumbi). Fora de casa, fez 2 a 1 no Flamengo em Brasília e empatou com o Coritiba (2 a 2), no Couto Pereira.

Cuca entende que, para brigar pelo título, é preciso que o Palmeiras, que faz ótima campanha como mandante – seis vitórias e aproveitamento de 100% até agora –, também obtenha bons resultados no campo dos adversários. Acha necessário reagir, tentar evitar novos tropeços, mas sem fazer do fraco retrospecto atual como visitante um bicho de sete cabeças.

"Em um campeonato de regularidade, pontos corridos, vai ter um jogo que não vai te agradar. Nem por isso você pode por problemas a mais, senão não tem como corrigir’", defende o treinador. Ele prevê recuperação rápida, mesmo porque o jogo com o Figueirense será na Arena. "O pessoal que foi abaixo (contra o Cruzeiro) é o mesmo que quinta vai retomar as grandes partidas. Futebol é assim, você tem de saber administrar um jogo ruim’", disse Cuca.