Palmeiras tem dificuldades ao treinar em campo sintético

SÃO PAULO - O Palmeiras atravessou a rua (de ônibus) para treinar na tarde desta quarta-feira. Já se planejando para o confronto da próxima terça-feira, contra o Tijuana, no México, o clube alviverde usou as instalações do Nacional Atlético Clube para começar a se adaptar ao gramado sintético que vai encontrar na Copa Libertadores.

Os jogadores alviverdes, porém, tiveram dificuldades de adaptação ao campo sintético, principalmente no domínio de bola. Só Léo Gago utilizou chuteiras especificas para este tipo de gramado. Os demais utilizaram o mesmo calçamento que estão acostumados. Principalmente no treino de finalização, sofreram com o piso. Muitos tropeçavam.

Apesar de o Nacional ser do outro lado da Avenida Marquês de São Vicente, exatamente em frente ao CT do Palmeiras, os jogadores foram para lá de ônibus. Só Valdívia, Leandro Amaro e Tiago Real não treinaram, pois ficaram na academia fazendo fortalecimento muscular.