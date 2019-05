Palmeiras tem histórico positivo contra Sampaio Corrêa na Copa do Brasil

O Palmeiras conheceu nesta quinta-feira seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em sorteio realizado pela CBF, ficou definido que o time de Luiz Felipe Scolari estreará contra um velho freguês na competição, o Sampaio Corrêa - o jogo de ida será em São Luis e a volta no Allianz Parque, sendo que as datas ainda não foram confirmadas.

Será o terceiro encontro entre as equipes no torneio. Em todas o Palmeiras levou a melhor e avançou. A primeira vez foi também o primeiro jogo do clube alviverde no torneio, em 1992, em São Luis. O Palmeiras venceu por 1 a 0 com gol de Tonhão. As outras duas vezes que se encontraram foram em 2014 e 2015.

Nos seis jogos, foram quatro vitórias da equipe paulista, um empate e uma vitória do time maranhense - 15 gols marcados e quatro sofridos. O Palmeiras estreará somente nas oitavas de final pois está disputando também a Libertadores..

O time de Felipão participará pela 24ª vez da Copa do Brasil e irá em busca do tetracampeonato. O clube já ergueu o troféu em 1998, em 2012, de maneira invicta, e em 2015. De todas as vezes em que o clube disputou a competição, foram 15 classificações para as quartas e sete eliminações - por duas vezes caiu antes das oitavas.

Felipão é o técnico palmeirense que mais comandou a equipe na Copa do Brasil, com 47 jogos no total, sendo que levou o time ao título em 1998 e em 2012. O goleiro Marcos é quem mais edições do torneio disputou com a camisa do Palmeiras, nove no total. O ex-volante Galeano é quem mais vezes jogou (38).