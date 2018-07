Palmeiras tem mais dificuldades para contratar do que esperava

SÃO PAULO - Quando resolveu adotar o contrato por produtividade para montar o elenco do Palmeiras de 2014, o presidente Paulo Nobre sabia que teria dificuldades, mas não imaginava que seriam tão grandes. Passaram-se 48 dias do acesso para a Série A do Brasileiro e nenhum atleta foi contratado ou teve o contrato renovado.

Conselheiros e parte da diretoria pedem ao presidente para que ele volte a oferecer contratos convencionais e, assim, consiga montar o time, mas Nobre não pretende mudar de ideia. Com isso, muitos jogadores que interessavam ao Palmeiras estão preferindo ir para outros clubes, como por exemplo o atacante Lins, do Criciúma.

Pela dificuldade, Nobre já admite que não tem mais tanta certeza de que conseguirá anunciar um reforço antes de acabar o ano. Um bom nome para o ano que vem seria o meia Alex, mas o presidente do Coritiba, Vilson Ribeiro de Andrade, praticamente descartou a possibilidade de perder o jogador.

O meia tem contrato até dezembro do ano que vem, mas está chateado com o dirigente, que dentre outras coisas, chamou o elenco do Coritiba de "sem vergonha".