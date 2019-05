Palmeiras tem o melhor início de Brasileirão desde o time bicampeão em 1994

O desempenho do Palmeiras até agora no Campeonato Brasileiro é o melhor início do clube no torneio nacional desde 1994. Em cinco rodadas, o time de Luiz Felipe Scolari soma 13 pontos, com quatro vitórias e um empate. Naquele ano, a equipe, então dirigida por Vanderlei Luxemburgo, venceu os cinco primeiros jogos (Paraná, Náutico, Internacional, União São João e Fluminense) e se sagrou bicampeão do torneio com 20 vitórias, seis empates e cinco derrotas.

Naquela temporada, o treinador costumava usar mais que os titulares, aproveitando as várias opções do elenco. Os jogadores mais utilizados foram: Sérgio (Velloso); Mazinho, Antonio Carlos, Cléber e Roberto Carlos; Daniel Frasson (Flávio Conceição), César Sampaio e Zinho; Edmundo, Evair e Edílson (Rivaldo).

Em 2019, o Palmeiras ostenta uma invencibilidade de 28 jogos no Brasileirão. A marca é um recorde nos pontos corridos e a terceira maior marca geral do torneio, considerando-se todos os formatos. "Não é porque ganhamos que estamos prontos", afirmou Felipão após a goleada sobre o Santos por 4 a 0, no último sábado, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

O Palmeiras joga nesta quarta-feira por outra competição. O time estreia na Copa do Brasil diante do Sampaio Corrêa, em São Luís, no Maranhão. Pelo Brasileirão, só volta a ter compromisso no sábado, quando enfrenta o Botafogo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.