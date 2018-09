Palmeiras tem pontuação próxima à da campanha do título de 2016

O Palmeiras de 2018 está com campanha no Campeonato Brasileiro bem parecida à de 2016, ano em que o time foi campeão brasileiro pela última vez. Naquela temporada, a equipe dirigida pelo técnico Cuca fechou a 26ª rodada com 51 pontos, apenas um a mais do que a soma atual do time, que no último domingo bateu o Sport por 1 a 0 e subiu na tabela.

A equipe técnico Luiz Felipe Scolari chegou à vice-liderança ao se aproveitar do empate com o Inter, agora terceiro lugar, com o Corinthians, em São Paulo. O Palmeiras chegou aos 50 pontos e encostou no líder do Brasileiro, o São Paulo, que ficou no empate por 1 a 1 com o América-MG, no Morumbi, e permitiu a aproximação dos concorrentes.

Em 2016, na 26ª rodada, o Palmeiras vivia situação parecida. Além de ter 51 pontos (ante 50 de agora), a equipe travava uma disputa apertada pelas primeiras posições e naquele fim de semana ganhou o seu compromisso ao bater o Corinthians por 2 a 0, fora de casa, gols de Moisés e Yerry Mina. Já o Flamengo estava com 50 pontos e vinha logo atrás.

Felipão comentou no domingo que ao chegar no segundo lugar e se aproximar do líder, o elenco começou a se sentir mais confiante para buscar o título nacional. "Temos chances sim (de conquistar o Brasileiro), temos de perseguir o líder, que agora é o São Paulo. A gente busca aquilo que priorizamos, e nós priorizamos as três competições. Estamos atrás do líder nesta competição", comentou.