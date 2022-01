Palmeiras tem proposta por Alario recusada e busca outro camisa 9 no mercado

O Palmeiras não conseguiu chegar a um acordo com o Bayer Leverkusen para ter Lucas Alario e o atacante argentino não jogará no time alviverde. O clube paulista atendeu a todas exigências pedidas pelo Bayer Leverkusen, segundo apurou o Estadão, e subiu a proposta, mas a oferta acabou recusada porque o time alemão não quer se desfazer do jogador no momento.

O Palmeiras havia entrado em acordo com o estafe de Alario e tentava convencer o Leverkusen a liberar o atleta por empréstimo. A presidente Leila Pereira deu carta branca ao diretor Anderson Barros nessa busca e o clube paulista alcançou as condições exigidas, com valores mais alto, mas o negócio não evoluiu. As conversas estão paradas, mas podem ser retomadas desde que os alemães contratem um novo atacante para o elenco.

Alario se animou com a possibilidade de jogar o Mundial e ter mais espaço em um time que disputa títulos. Seria o cenário perfeito para que voltasse à seleção argentina. Poderia atuar mais e se tornaria referência no Palmeiras. Na equipe alemã, ele virou reserva e tem jogado menos. O titular é o checo Patrik Schick.

O Palmeiras continua no mercado atrás de um camisa 9, a grande prioridade para 2022 e desejo de Abel Ferreira desde que ele chegou ao clube no fim de 2020. Caso esse atleta venha, o elenco será fechado. Anteriormente, a diretoria já havia tentado sem sucesso Yuri Alberto, do Inter, e Taty Castellanos, argentino do New York City.

As opções para o setor no elenco comandado por Abel Ferreira são Deyverson e Rafael Navarro. O jovem ex-Botafogo é visto com grande potencial, mas, na avaliação da comissão técnica, vai precisar de tempo para desenvolver seu futebol. Daí a necessidade de trazer um camisa 9 capaz de assumir a titularidade e resolver o problema da falta de gols da última temporada, quando Luiz Adriano fracassou e Rony teve de ser improvisado no comando do ataque.

O Palmeiras se reforçou, até o momento, com cinco atletas: o goleiro Marcelo Lomba, ex-Internacional, os meio-campistas Atuesta, que estava no Los Angeles FC (Estados Unidos), e Jailson, ex-Grêmio, o atacante Rafael Navarro, destaque do Botafogo na Série B de 2021, e Murilo, defensor comprado junto ao Lokomotiv Moscou, da Rússia.