Palmeiras tem quatro ‘dispensados’ ainda sem futuro definido

Um problema que geralmente atinge os clubes no início da temporada, não parece ter sido um problema para o Palmeiras. Os clubes, principalmente os grandes, geralmente recebem dezenas de atletas que estavam emprestados e não serão aproveitados e a missão é achar um destino para eles. Dos 35 que fazem parte do elenco - somando atletas que estavam no grupo ano passado e não serão aproveitados nesta temporada-, restam apenas quatro para serem negociados, casos de Weldinho, Felipe Menezes, Diego Souza e Patrick Vieira.

Quem parece mais próximo de acertar sua saída é Felipe Menezes, que está muito próximo de um acerto com o Goiás. O Coritiba também mostrou interesse e o jogador ainda aguarda por propostas de clubes da Europa. Quanto a Weldinho, Diego Souza e Patrick Vieira, o trio tem treinado na Academia de Futebol.

Da lista, nove jogadores não voltarão ao Palmeiras pois o contrato se encerra na mesma data que o vínculo com o clube no qual foram emprestados estará em vigência. Entre eles, se destacam os goleiros Bruno e Deola, que foram formados no clube. Do atual elenco, quem também pode sair é o zagueiro Nathan. O XV de Piracicaba, Bahia e Avaí têm interesse no defensor.

A lista dos jogadores que não voltam mais é formada por Deola (G, Sem Clube), Bruno (G, Fort Lauderdale-EUA), Ayrton (LD, Flamengo), Julen (V, Sem clube), Chico (M, Rio Claro), Bruno Dybal (M, Figueirense), Edilson (M, Juventude), Tiago Real (M, Vitória) e Ramos (A, Rio Branco)

Estão emprestados, mas ainda terão contrato com o Palmeiras quando voltarem: Raphael Alemão (G, Atlético Sorocaba), Fábio (G, Oeste), Bruno Oliveira (LD, Vila Nova), Gabriel Dias (Z, Mogi Mirim), Wellington (Z, Ponte Preta), Mateus Muller (LE, São Bento), Luiz Gustavo (V, Ferroviária), Amaral (V, Coritiba), João Denoni (V, Ituano), Bruninho (V, Mogi Mirim), Renato (V, Ponte Preta), Mendieta (M, Olimpia-PAR), Mazinho (M, Oeste), Juninho (M, Audax), Leandro (A, Coritiba), Vinicius (A, Coritiba), Caio Mancha (A, Rio Claro), Rodolfo (A, Ypiranga-RS), Miguel Bianconi (Kamatamari Sanuki-JAP) e Maikon Leite (A, Pohang Steelers-COR).