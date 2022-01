Palmeiras tem retornos de Rony e Jorge e vence jogos-treino contra Juventus e Primavera

O elenco do Palmeiras realizou dois jogos-treino neste sábado contra times paulistas, o Juventus e o Primavera. Ambas atividades, previstas no cronograma de pré-temporada desde a última semana, terminaram com vitória do time alviverde pelo placar de 2 a 1. As novidades foram os retornos de Jorge e Rony, recuperados da covid-19.

O meio-campista Zé Rafael não participou das atividades da parte de manhã e seguiu um cronograma individualizado de atividades no campo. O mesmo aconteceu com o lateral-esquerdo Jorge e com o atacante Rony, que estavam em isolamento, se recuperando da covid-19 recentemente, e trabalharam à parte na Academia de Futebol. O trio, no entanto, participou do jogo-treino à tarde.

Ao todo já são quatro jogos-treino de pré-temporada disputados pelo time de Abel Ferreira. Anteriormente, o Palmeiras ficou no empate por 2 a 2 com o Pouso Alegre-MG e perdeu por 2 a 1 para a Portuguesa. O clube segue trabalhando visando a estreia contra o Novorizontino, pelo Campeonato Paulista, no próximo dia 23, e também o Mundial de Clubes da Fifa, que acontece em fevereiro, em Abu Dabi.

Os atletas do Palmeiras enfrentaram o Juventus na parte da manhã, na Academia de Futebol. Com grande revezamento de atletas entre os dois tempos da atividade, o Palmeiras marcou um gol em cada. Primeiro, Mayke abriu o placar de cabeça. Na etapa final, Gabriel Veron completou de primeira um cruzamento e ampliou. O Juventus ainda descontou em cobrança de pênalti.

O segundo jogo-treino também aconteceu na Academia de Futebol, mas no período da tarde. O Palmeiras viu o Primavera sair na frente logo no início da atividade, com um gol de cabeça marcado após cobrança de escanteio. O time reagiu rápido e empatou com Piquerez ainda no primeiro tempo. O gol da vitória aconteceu já no fim da atividade, aos 45 minutos do segundo tempo, com Gustavo Scarpa cobrando pênalti.

O elenco palmeirense ganhará folga neste domingo e retoma as atividades de pré-temporada na segunda-feira. Os trabalhos na reapresentação serão divididos em dois períodos, assim como ocorreu neste sábado.