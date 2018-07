Palmeiras tem reunião para definir emendas da eleição

A principal emenda a ser discutida trata de quando será implantado este novo sistema de votação. No início de outubro ficou definido que a eleição direta só seria realizada em 2015, mas a reunião desta segunda-feira pode fazer com que isso seja antecipado já para as próximas eleições, em janeiro do ano que vem - inicialmente o sistema antigo está mantido, somente com votos de conselheiros.

Algumas outras mudanças também acontecerão nesta reunião. Atualmente, é possível votar em um presidente de uma chapa e um vice de outra no Palmeiras, o que pode ser alterado. O conselho também votará se o mandato presidencial aumentará de dois para três anos.

Será implantada ainda uma emenda para impeachment, resta saber se o presidente será retirado do cargo com 50% ou 75% dos votos dos sócios. Para se tornar candidato, o associado precisa atualmente do voto de 10% do conselho, mas este número pode subir para 30%.

Embora o conselho palmeirense seja formado por 280 pessoas, apenas 191 terão direito a voto nesta segunda-feira. Isso porque as outras 89 não estiveram presentes na votação do dia 1.º de outubro.