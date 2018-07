Palmeiras tem seis desfalques certos para pegar o Náutico no domingo

SÃO PAULO - O Palmeiras já não vive uma situação confortável na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e, não bastasse isso, ainda terá seis desfalques para tentar se reerguer domingo, contra o Náutico, no Recife. Para piorar, Thiago Heleno sentiu dores na coxa direita e virou dúvida para a partida.

Três dos desfalques receberam o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Coritiba na noite de quinta-feira: os titulares Maurício Ramos e Henrique e o reserva Daniel Carvalho. Além deles, Juninho e Valdivia estão machucados e Barcos serve à seleção da Argentina.

Para a vaga aberta por Maurício Ramos, Gilson Kleina deverá escalar o paraguaio Adalberto Roman. Caso Thiago Heleno também não possa jogar, o favorito é Wellington, uma vez que Leandro Amaro está com a moral cada vez mais baixa no grupo alviverde. A tendência, porém, é Heleno jogar, ainda que no sacrifício.

No meio-campo, o lugar de Henrique será disputado por João Denoni e Márcio Araújo. Leandro continua substituindo Juninho na lateral esquerda e Tiago Real ocupa a vaga de Valdivia no meio-campo alviverde.

O elenco se reapresenta na tarde desta sexta-feira, na Academia de Futebol, com os portões fechados para a imprensa. O único treino antes da viagem ao Recife é no sábado pela manhã. Depois o grupo almoça e parte rumo a Pernambuco. Uma vitória é fundamental para diminuir a distância que agora é de nove pontos para escapar da zona de rebaixamento.