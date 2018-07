Palmeiras tem sete desfalques para decisão contra o Mogi Mirim

O Palmeiras tem sete desfalques para o duelo contra o Mogi Mirim, domingo, fora de casa, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Foi o que indicou a lista de relacionados divulgada neste sábado pelo técnico Cuca.

Ficarão de fora do jogo o lateral-esquerdo Egídio e o atacante Gabriel Jesus, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. As outras baixas são por problemas físicos. O zagueiro Edu Dracena e o meia Zé Roberto sentem o desgaste pela sequência de jogos, o volante Arouca fará reforço muscular, e os atacantes Dudu e Cristaldo se recuperam de lesões na coxa direita.

A única novidade entre os relacionados é Victor Luis, lateral-esquerdo inscrito na vaga do lesionado Moisés. Ele participou com o restante do elenco do trabalho desta manhã, na Academia de Futebol. Em campo, o técnico Cuca promoveu um trabalho tático com os atletas que devem iniciar a partida e, na sequência, ensaiou cobranças de bola parada.

O treinador também insistiu em trabalhos de finalização. Enquanto os titulares participavam da movimentação tática, o restante do elenco disputou partidas em campo reduzido. Com limite de dois toques por atleta, a atividade durou cerca de uma hora.

O Palmeiras lidera o Grupo B do Paulistão com 21 pontos e precisa da vitória para avançar às quartas de final sem depender de outros resultados. Todos os outros times da chave ainda têm chances de classificação. O Novorizontino está com 21 pontos, o São Bernardo 20 e a Ponte Preta e o Ituano têm 19.

Confira a lista de jogadores relacionados:

Goleiros: Fernando Prass e Vagner.

Zagueiros: Vitor Hugo, Roger Carvalho, Leandro Almeida e Thiago Martins.

Laterais: Lucas, João Pedro e Victor Luis.

Volantes: Thiago Santos, Matheus Sales, Jean e Gabriel.

Meias: Robinho, Régis e Allione.

Atacantes: Lucas Barrios, Rafael Marques, Alecsandro e Erik.